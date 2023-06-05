Son dakika gelişmesi...Yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın oldu
Son dakika gelişmesi...İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır" denildi.
Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla boşalan MİT Başkanlığı koltuğuna Cumhurbaşkanlığı Eski Sözcüsü İbrahim Kalın oturdu. İletişim Başkanlığı atama haberini Twitter'dan duyurdu.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2023
Kalın: Güzel ülkem için durmak yok yola devam
Haberin duyurulması sonrası İbrahim Kalın da Twitter hesabından Türk Bayrağı'nı paylaşarak altına ''güzel ülkem için durmak yok yola devam'' mesajını paylaştı.
Güzel ülkem için durmak yok, yola devam… pic.twitter.com/rG16x7g10O— İbrahim Kalın (@ikalin1) June 5, 2023