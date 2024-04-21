Son dakika haberi... AFAD duyurdu: Tokat'ta bir deprem daha meydana geldi (Son depremler)

Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğünde deprem sonrası bölgede deprem hareketliliği sürüyor. Kandilli Rasathanesi, Tokat Turhal'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Saat 15:03'te meydana gelen depremin derinliği 12.38 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, geçtiğimiz günlerde Tokat'ta depremi değerlendirmişti. Prof. Ersoy, "Bu Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil. 6.5'a kadar deprem oluşturabilir ama 7'ye kadar çıkmaz. Bu deprem şöyle kritik. Hissedilmekle kalmaz. Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli" demişti.