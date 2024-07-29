Son dakika... Hayatını kaybeden Kenan Işık'ın cenaze töreni programı belli oldu (Kenan Işık kimdir?)

Sanatçı Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti. Işık, 2014 yılında spor salonunda geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren Işık, yaşam mücadelesi veriyordu. Usta oyuncu, o tarihten bu yana komada bulunuyordu. Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kenan Işık'ın cenaze töreni programı belli oldu

Işık için yarın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek.

Kenan Işık'ın cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kenan Işık'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Işık'ın vefatına dair, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sanatçının yakın arkadaşlarından Ozan Zeybek Instagram hesabından Kenan Işık'la fotoğrafını paylaşarak, vefatını duyurdu. Oyuncu Ali Sunal da "Sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat" paylaşımını yaptı.

Yazar İskender Pala, katıldığı bir canlı yayında Işık'la ilgili, "Öncelikle başımız sağ olsun. Türkiye, tiyatro alanında bir duayenini kaybetti. İnşallah onun gibi gençler yetişir. Kenan Işık'ın açtığı o ışıklı yolda, kendilerine yeni bir yol model olarak Kenan Işık gibi olmayı hatta onu belki de yenilemeyi akıllarından geçirirler. Bir hikaye anlatırsınız onu hemen tiyatro sahnesine kurgulayabilir. Ailesinin Kenan Işık'la geçirdiği bu 10 yıl için nasıl bir imtihan olduğunu, nasıl büyük fedakarlıklar verdiğini çeken bilir. Onun yatakta olması diğerlerinin bütün hayatlarını etkilemiştir" ifadelerini kullandı.

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay da Kenan Işık'ın ölümünün sanat ve tıp dünyası açısından üzerinde durulması gerektiğini söyledi. Dorsay NTV canlı yayınında, "Üst üste böylesine ölümler gökten yağmaya başladı ki insan hakikaten üzülüyor, ne yapacağını bilmiyor. En önemli olan şey onun uzun yıllar önce bir tür bitkisel hayata girmesi oldu. Yıllar boyu hayatta kalmayı başardı. Bu bence bizim sanat ya da tıp tarihinden değil; bütün dünya tarihinden akılda tutulması gereken bir olaydır" diye konuştu.

Kenan Işık kimdir, neden hayatını kaybetti?

Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. Yeni Yüzyıl (1995-1998),Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu.

Bir dönem gazetecilik de yapan Kenan Işık, "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programıyla seyircilerin beğenisini kazandı. Işık, 10 yıl önce fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.