Son dakika! HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacak

Emek ve Özgürlük İttifakı; Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nden (TÖP) oluşuyor.

Toplam oy oranının %10'un üzerinde olduğu tahmin edilen Emek ve Özgürlük İttifakı, üçüncü büyük seçim ittifakı konumunda.

İttifak bünyesinde yer alan parti temsilcilerinin düzenlediği basın toplantısında, ittifakın Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik tutumunu açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Ülkede demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin, toplumsal adaletin gerçekleşmesi için yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan, büyük tahribatın sorumlularından hesap sorma konusunda kararlıyız. Bu nedenlerle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz" diye konuştu.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmıştı.