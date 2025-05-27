Son dakika: İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, İstanbul Adliyesi'ndeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla 'görevi yaptırmamak için direnmek' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan hakkında dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan cumhuriyet başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İBB'ye Başkan Vekili seçilmişti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Bu gelişmenin ardından, İBB Meclisi tarafından Nuri Aslan başkan vekili olarak seçilmişti.

İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda gerçekleştirilen seçimde, ilk iki turda üçte iki çoğunluk sağlanamamış, oylamanın üçüncü turunda 177 oy alan Nuri Aslan, İBB Başkan Vekili olarak seçilmişti.