Son dakika: İsrail tankları Birleşmiş Milletler üssüne girdi

İsrail'in Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırıları devam ederken, Hizbullah da füzelerle karşılık veriyor.

Mavi Hat'ta çatışmalar sürerken, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü bir kez daha hedef oldu.

UNIFIL'e bugün erken saatlerde üçüncü kez saldırı düzenlendi.

Akşama doğru UNIFIL'den yapılan açıklamada ise üç müfreze İsrail askeri̇ni̇n Mavi̇ Hat'tan Lübnan'a geçtiğinin gözlemlendiği bildirdi. Mavi Hat, İsrail Lübnan sınırına verilen ad.

UNIFIL, İsrail tanklarının mevzi̇ni̇n ana kapısını tahri̇p etti̇ğini ve mevziye zorla gi̇rdi̇ğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi: "15 barış gücü görevlisi, aynı noktaya birden fazla mermi atılmasının duman yayması sonucu cilt tahrişi de dahil olmak üzere çeşitli etkilere maruz kaldı."