Son dakika: İstanbul Fatih'te 3 katlı bina çöktü: Valilik 'enkaz altında kalan yok' açıklaması yaptı

Edinilen bilgiye göre, olay Fatih Zeyrek Mahallesi Büyükkaraman Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı metruk bina saat 23.00 sıralarında çöktü.

Olay yerinden geçen 1 kişi hafif yaralanırken, çöken metruk binanın yanındaki binada da hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan vatandaşa sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, AFAD ekipleri enkazda tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı. Hassas köpeklerle yapılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde; "12.09.2024 Perşembe günü saat 23.10 sıralarında Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi’nde üç katlı metruk bir bina çökmüştür. Olayda, yoldan geçmekte olan 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir."