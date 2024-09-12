Son dakika: İstanbul Fatih'te 3 katlı bina çöktü: Valilik 'enkaz altında kalan yok' açıklaması yaptı
Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Fatih ilçesinde, 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Yoldan geçen 1 kişi yaralanırken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İstanbul Valiliği tarafından olayla ilgili olarak yapılan açıklamada "Fatih'te 3 katlı metruk bir bina çöktü. Yoldan geçen bir kişi hafif bir şekilde yaralandı. Enkaz altında kalan yok" dendi.
Edinilen bilgiye göre, olay Fatih Zeyrek Mahallesi Büyükkaraman Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı metruk bina saat 23.00 sıralarında çöktü.
Olay yerinden geçen 1 kişi hafif yaralanırken, çöken metruk binanın yanındaki binada da hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan vatandaşa sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, AFAD ekipleri enkazda tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı. Hassas köpeklerle yapılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Valiliği'nden açıklama
Valilikten yapılan açıklama şu şekilde; "12.09.2024 Perşembe günü saat 23.10 sıralarında Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi’nde üç katlı metruk bir bina çökmüştür. Olayda, yoldan geçmekte olan 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir."