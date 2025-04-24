Son Dakika: İstanbul güne depremle uyandı! Büyükçekmece açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

İstanbul’da depremler zinciri sürüyor. Dün Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak, bugün saat 07.19’da Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,1 büyüklüğünde yeni bir deprem yaşandı.

AFAD verilerine göre, depremin merkezi Marmara Denizi’nin Büyükçekmece açıkları olarak belirlenirken, sarsıntı yerin 24,56 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildi.

Artçı sarsıntılar sürüyor

Uzmanlar, yaşanan bu tür sarsıntıların dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçıları olduğunu belirtiyor. Artçıların birkaç gün sürebileceği uyarısında bulunan bilim insanları, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini ancak resmi açıklamaların yakından takip edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

Dünkü depremlerle birlikte, son 24 saat içinde İstanbul ve çevresinde onlarca sarsıntı kaydedildi. En büyüğü 6,2 olan bu depremler, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi.

Yetkililer, Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) devreye alındığını ve AFAD ekiplerinin sahada tetikte olduğunu belirtti.