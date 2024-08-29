SON DAKİKA... İstanbul için yeni taksi kararı: UKOME'de kabul edildi

Milyonları ilgilendiren taksi sorunun çözümü için önemli bir adım atıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplantısında İstanbul'daki Taksi sayısının arttırılması ve yeni taksi sistemi için hazırlanan teklif kabul edildi. Buna göre, "Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi" geliyor.

Uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksinin istendiği teklifte, araçların yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışması ve yoldan yolcu alamayan taksi sistemi olması istendi.

İstanbul'daki taksi düzenlemesinin detayları

Teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre, tepe lambasız, yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı ve güvenlik bölmesi olması şartları da yer aldı.

Ulaşım Akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförlerin kullanacağı, uçtan uca denetim, çevrim içi ödeme ve TAHKUK onayı ile yıllık çalışma ruhsatnamesi şartlarının da olduğu teklifte, güvenlik amacıyla araçta güvenlik bölmesi olması ve yolcu bulmada verimlilik ile kamu tarafından denetlenebilir olması açısından sistemin tercih edildiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının 06.00-14.00 arasında ücretsiz olacağı duyuruldu.

İmamoğlu'ndan açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ise karara ilişkin sosyal medya hesabından "2 bin 500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, "Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler" dedi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'daki taksi probleminin çözümüne ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız" ifadesini kullanan Uraloğlu, şunları kaydetmişti:

"2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz."