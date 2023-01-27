Son dakika... İstanbul Sancaktepe'de facia: Baba ve üç çocuğu ölü bulundu
Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki bir evde, baba ve üç çocuğu ölü bulundu. Ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.
Haber Merkezi
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Son dakika gelişmesi... Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine polis ekipleri Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde bir sitedeki daireye girdi.
Adreste inceleme yapan ekipler 3'ü çocuk 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekiplerin incelemesi sürüyor.