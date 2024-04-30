SON DAKİKA: İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs'ta alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Vali Gül, İstanbul'daki pek çok alanın kapatılmasına ilişkin konuştu.

Gül, "İstanbul'da 40 tane gösteri ve toplantı yapılabilecek. Yasal meydanımız var. Şimdiye kadar herhangi bir müracaat olmadı. Yasal olarak etkinlik yapmayla ilgili bize gelen bir başvuru olmadı" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün 1 Mayıs açıklamaları şöyle:

* Yarın yapılması istenen yasadışı gösteriler için çağrılar var. Biz güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Biz yasal olan 40 yerin dışında yapılmak istenen gösterilere izin vermiyoruz.

* Vatandaşlardan ricamız kapalı olan bölgelere gelmemeleri. İsterdik ki, yarın vatandaşlar Taksim'de gezsin dolaşsın isterdi. Maalesef olmadı. Yarın 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz yapacak.

Vali Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve CHP İl Başkanlığı'nın Taksim çağrısına ilişkin şöyle konuştu:

* Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir çelenk koyma müracaatı olmadı. Ben İl Başkanı'nı da arayıp hatırlatma yaptım bunun için. Müracaat yaparlarsa belli sayıda kişiye rehberlik edeceğimizi söyledim.