Son dakika... İstinyePark AVM'de yangın! Vatandaşlar tahliye edildi

Yangın, akşam saatlerinde Sarıyer’de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin otoparkında meydana geldi. Otopark içerisindeki bir araç bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, AVM'nin içerisini duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar alışveriş merkezinden tahliye edildi.

İstanbul Valiliği, yangına dair şu bilgiyi verdi: "20.04.2024 günü saat 20.50 sıralarında Sarıyer İlçesi Pınar Mahallesi’nde bulunan İstinyepark Alışveriş Merkezi’nin otopark bölümünde yangın çıkmıştır. Yangın, AVM görevlileri tarafından söndürülmüş olup, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilmiş olup, yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesi sonrasında belirlenecektir."