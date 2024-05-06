Son dakika... İYİ Parti'nin yeni TBMM Grup Başkanvekilleri belli oldu
SON DAKİKA HABERİ... İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, TBMM Grup Başkanvekilleri oldu.
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İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu seçildi.
İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi için seçim yapıldığını bildirdi.
Olgun, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, Çömez ve Kavuncu'nun oy birliğiyle İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine seçildiğini kaydetti.