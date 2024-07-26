Son dakika: İzmir Dikili'de orman yangını... Bir site tahliye edildi, karayolu trafiğe kapatıldı
Son dakika haberi... İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy karayolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.
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İzmir Dikili'deki Çandarlı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy karayolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.