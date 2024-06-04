SON DAKİKA: Kabine toplantısı başladı, karar bekleniyor: Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında genellikle iki haftada bir gerçekleşen Kabine toplantısından gelecek kararlar merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de saat 16.00'da başladı.

Erdoğan'ın bir yılın değerlendirmesini Kabine toplantısının ardından yapması bekleniyor.

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken tatil planı yapmak isteyenler tatil süresinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmadığını merak ediyor. Bu yıl bayramın ilk günü pazar gününe denk gelirken 9 günlük tatil için gözler Kabine toplantısına çevrildi. Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran olurken bayramın son günü ise 19 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin gündeminde bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması beklenirken bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı. Kabindede emekli ikramiyelerinin de ele alınması bekleniyor. Yılda 2 kez verilen ve 3 bin liralık ikramiyelerin ne zaman ödeneceğinin kararlaştırılması bekleniyor.

Masada hangi konular var?

Kamuda tasarruf genelgesinin ardından kanun değişikliği gereken düzenlemeler için harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak.

Vergi paketi ve kamu ihale kanununda yapılması planlanan değişikliklerin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde olacak. 3 aşamalı ateşkes planıyla ilgili değerlendirme yapılacak. Filistin devletini tanıyan ülke sayısını artırmaya dönük diplomatik girişimler istişare edilecek.