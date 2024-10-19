Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 14:41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 10.53 km derinliğinde gerçekleşen deprem büyük korku yarattı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.