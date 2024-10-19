Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan gelen son dakika bilgilerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 10.53 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 14:41'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 10.53 km derinliğinde gerçekleşen deprem büyük korku yarattı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-10-19
Saat:14:41:09 TSİ
Enlem:37.60861 N
Boylam:37.17417 E
Derinlik:10.53 km
Detay:https://t.co/D3NK0smDCG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.