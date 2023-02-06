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Son Dakika! Kahramanmaraş'ta 7,6'lık bir deprem daha! Ankara, Adana, Diyarbakır da sallandı

Son dakika gelişmesi… Kahramanmaraş’ta 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ankara, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi şehirlerden de hissedilen depremin merkez üssünün Elbistan olduğu açıklandı.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 7,6 olarak açıkladı.

Deprem; Başkent Ankara, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa’dan da şiddetli şekilde hissedildi.

Bu sabah saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Pazarcık ilçesi merkezli depremde 10 ilde toplam 912 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 385 vatandaş da yaralı.

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Bu deprem artçı değil

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, büyüklüğü 7,6 olan son depremin ardından açıklamalarda bulundu. Tatar, bu depremin artçı değil yeni olduğunu açıkladı ve açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler''

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