Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? AFAD duyurdu
"Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, en son deprem nerede?" sorularının yanıtlarını merak edenler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini takip ediyor. AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sabaha karşı meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 04.42'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Kahramanmaraş Göksun ve büyüklüğünü de 3.3 olarak açıkladı.