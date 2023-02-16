Son dakika... Kandilli açıkladı: Hatay'da artçı sarsıntı (Türkiye'de meydana gelen son depremler)
Son dakika gelişmesi: Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından sismik hareketlilik devam ediyor. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rahathanesi, depremin yerin 4,8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.
Türkiye'de meydana gelen son depremler
2023.02.16 14:16:23 35.9620 35.8687 14.8 -.- 4.6 4.8 DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.16 14:02:51 38.1747 36.8160 30.0 -.- 1.9 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:52:41 38.0130 36.4198 5.5 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:51:05 38.0438 36.9623 8.2 -.- 2.4 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:46:10 38.1108 37.5457 14.5 -.- 2.6 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN
2023.02.16 13:39:58 38.6450 43.2557 5.0 -.- 3.8 4.0 TEVEKLI-(VAN) İlksel
2023.02.16 13:39:08 37.8815 36.5073 6.3 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:38:43 38.0978 36.6143 8.4 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:32:32 36.0920 35.6105 12.8 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.16 13:26:57 38.2442 37.0435 6.3 -.- 1.4 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:20:44 38.1463 36.6052 5.0 -.- 2.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:18:10 37.4578 37.0252 5.2 -.- 1.8 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel