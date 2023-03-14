Son dakika Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya, Karadeniz'de ABD İHA'sını düşürdü
Son dakika gelişmesi...Karadeniz'de sıcak saatler yaşanıyor. İki Rus Su-27 uçağı Karadeniz'de ABD'ye ait İHA'yı taciz etti. Uçaklardan birinin çarptığı İHA uluslararası sulara düştü.
Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.ABD ordusu tarafından 'pervasız' olarak nitelendirilen olay şiddetle kınandı.
Hava kuvvetlerinden açıklama
ABD Hava Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri Generali James Hecker, "MQ-9 uçağımız, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu" açıklamasını yaptı.
Joe Biden, olayla ilgili bilgilendirildi
Başkan Joe Biden, olayla ilgili bilgilendirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, ABD'nin Karadeniz üzerindeki uçuş ve operasyonlarına devam edeceğini belirtti.
NATO müttefiklerine olay hakkında bilgi verildi
Dünyanın diğer kısımlarında da ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına bağlı kalacaklarını belirten Kirby, uluslararası sularda ve hava sahasında gerçekleştirilecek herhangi bir eylem için Rusya'yı bilgilendirme zorunluluğunda olmadıklarını ifade etti.
ABD'li General Cavoli NATO müttefiklerine olay hakkında bilgi verdi.