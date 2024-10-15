Son Dakika: Kayıp Rojin'in cansız bedeni bulundu

Van'da kaldığı öğrenim yurdundan çakıl toplamaya gideceğini söylerek çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulundu.

Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.



Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 15, 2024

38 kişinin de ifadesi alındı

Rojin'in telefonu kriminal incelemeye gönderilirken 38 kişinin de ifadesi alınmıştı.