Son dakika: Kayseri'de eğitim uçağı düştü... Kazada 2 pilot şehit oldu (MSB'den açıklama geldi)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde bir eğitim uçağı düştü. İhbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı son dakika açıklamasıyla Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığını belirtti.

Eğitim uçağındaki 2 pilotun şehit olduğunu açıklandı.

Konu ile ilgili Kayseri Valiliği'nden de yapılan açıklamada; "Salı günü saat 10:00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.