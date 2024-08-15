Son dakika: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
Son dakika gelişmesi... Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Otomobiller için 33 TL oldu. Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti ise 555 TL'ye yükseldi. Yeni zamlı tarife yarından itibaren geçerli olacak...
Yeni zamla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücretleri güncellenmiş oldu.
Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücretleri 24 TL'den 33 TL'ye çıktı.
Bununla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş 35 TL’den 49 TL’ye, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş 399 TL’den 555 TL’ye ve Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ise 585 TL'ye yükselmiş oldu.