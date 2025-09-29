Son dakika... KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı! Tercih kılavuzu için tıklayınız

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 06 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu

Kadrolar ve alınacak toplam personel sayıları şu şekilde:

Avukat – 50

Biyolog – 15

Büro personeli – 290

Çocuk gelişimcisi – 102

Dil ve konuşma terapisti – 45

Diyetisyen – 116

Ebe – 805

Fizyoterapist – 133

Gerontolog – 8

Hemşire – 6.445

İş ve uğraşı terapisti (ergoterapist) – 18

Klinik psikolog – 60

Sosyal çalışmacı – 76

Odyolog – 17

Perfüzyonist – 27

Psikolog – 63

Sağlık fizikçisi – 12

Mimar – 40