Son dakika... KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı! Tercih kılavuzu için tıklayınız

Son dakika... KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı
Son dakika... KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı. Başvurular 6 Ekim'de son bulacak. Tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
ÖSYM, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 06 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.
Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu
Kadrolar ve alınacak toplam personel sayıları şu şekilde:
Avukat – 50
Biyolog – 15
Büro personeli – 290
Çocuk gelişimcisi – 102
Dil ve konuşma terapisti – 45
Diyetisyen – 116
Ebe – 805
Fizyoterapist – 133
Gerontolog – 8
Hemşire – 6.445
İş ve uğraşı terapisti (ergoterapist) – 18
Klinik psikolog – 60
Sosyal çalışmacı – 76
Odyolog – 17
Perfüzyonist – 27
Psikolog – 63
Sağlık fizikçisi – 12
Mimar – 40