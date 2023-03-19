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Son dakika! Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10:25'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Haber Merkezi
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malatya'da saat 10.25'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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