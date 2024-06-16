SON DAKİKA... Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem (SON DEPREMLER)
Son dakika... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, çevre illerden de sarsıntının hissedildiği ifade edildi.
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti.
Saat 20.24'te gerçekleşen sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sarsıntı çevre kentlerden de hissedildi. Deprem nedeniyle can kaybı veya hasar bildirilmedi.