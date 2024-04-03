Son dakika... Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi (Son depremler)
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. İşte, 3 Nisan 2024 Çarşamba son depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtları...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan ve saat 10.48'de meydana gelen depremin derinliği 13.9 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan da hissedildi.
Kandilli Rasathanesi: Malatya'daki deprem 4.7 büyüklüğünde
Kandilli Rasathanesi ise depremin büüyklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Depremin derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.
AFAD şu an için olumsuz bir durum olmadığını ancak saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, şiddeti ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.