Son dakika... Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.

Merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan ve saat 10.48'de meydana gelen depremin derinliği 13.9 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi: Malatya'daki deprem 4.7 büyüklüğünde

Kandilli Rasathanesi ise depremin büüyklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Depremin derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

AFAD şu an için olumsuz bir durum olmadığını ancak saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD, gün içerisinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, şiddeti ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak paylaşıyor.