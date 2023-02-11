Son Dakika: Mart ve nisan ayı celpleri ertelendi! İşte MSB'den yapılan açıklama
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan büyük deprem felaketi sonrası Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından celp ve sevk tarihleri ertelendi. Erteleme kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. MSB, ertelemenin OHAL ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı asker yükümlülerini kapsadığını açıkladı.
Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı asker yükümlülerin mart ve nisan aylarındaki sevklerinin mayıs ayına ertelendiğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, OHAL ilan deprem bölgesinde nüfusuna kayıtlı sevke tabi er statüsündeki yükümlülerin, mart ve nisan aylarındaki sevklerinin mayıs ayına ertelendiği, daha önce planlanan sevk tarihlerinde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin sevklerinin yapılacağı bildirildi.