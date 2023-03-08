Son dakika: Martı TAG ve Martı Motosiklet'e erişim engeli
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odasının açtığı davada "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulaması ile internet sitesine erişim engeli getirdi.
Haber Merkezi
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İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın, araç paylaşım uygulaması "Martı TAG" ve ''Martı Motosiklet''e karşı açtığı davada karar açıklandı.
Mahkeme, uygulamaya tedbiren erişim engeli getirilmesine karar verdi.
"Korsan" suçlaması yöneltilmişti
Firmanın araç ve motosikletleri kapsayan uygulamasının korsan taksi taşımacılığı olduğu iddia edildi. Mahkeme, Martı TAG ve Martı Motosiklet uygulamasına erişimin engellenmesine karar verdi.
Karara itiraz için 1 hafta süre tanındı.