Son dakika... MEB duyurdu: LGS giriş belgeleri yayımlandı (Sınav yerleri nereden, nasıl sorgulanır?)
Son dakika haberi... Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran Pazar günü yapılacak merkezî sınavın giriş bilgilerini yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığının hesabından yapılan açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden alabilecekleri bildirildi. LGS 2024 sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte LGS sınav yerleri de açıklanmış oldu.
LGS giriş yerleri nasıl öğrenilir?
LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsolosluklarından alacak ve onaylatacak.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.