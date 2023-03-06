Son dakika... Meral Akşener 'masa'ya geri döndü: Millet İttifakı'nın adayı belli oluyor!

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı'nın toplantısı başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.

Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilecek.

Öte yandan Saadet Partisi Genel Merkezi önüne davet edilen çok sayıda partili de adayın açıklanmasını bekliyor.

İmamoğlu ve Yavaş'tan ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına gideceği haberlerinin ardından İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş da Genel Merkez'e gitti. İki başkanın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Ziyaretin ardından açıklama

Ziyaretin ardından İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bugün bu çok önemli süreçte saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hanımefendiyi, çok kıymetli Mansur Yavaş ile ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi Kılıçdaroğlu bilgisi ile gerçekleştiriyoruz" derken; Yavaş, "Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok" ifadelerini kullandı.

Akşener'den yeni öneri: İki isim yardımcı olsun

İmamoğlu ve Yavaş'ın ziyaret amacı ise İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklamasıyla netleşti. Zorlu, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisi ilettiğini söyledi. Zorlu, Akşener'in ilerleyen saatlerde öneriyi Kılıçdaroğlu'na aktaracağını da kaydetti.