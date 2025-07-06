Son dakika: Metan gazı nedeniyle 8 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan personel sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz."

BASIN AÇIKLAMASI



Değerli Basın Mensupları,



Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır.… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2025

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Akdoğan

İstihbarat Üsteğmen Ege Akar

Piyade Sözleşmeli Er Mansun Yeşildemir

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Dezenformasyona karşı dikkatli olun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan acı olayı art niyetli kullanabileceklere karşı uyarılarda bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bu elim olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı yaratmıştır.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmî makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve dezenformasyona karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Şehitlerimiz için başsağlığı dilekleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım.

Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.

Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada yaptıkları arama-tarama çalışmasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavisi süren Mehmetçiklerimize Rabb’imden acil şifalar niyaz ediyorum.

Milletimizin başı sağ olsun

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için devam eden arama çalışmalarında, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar; tedavisi sürenlere acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu kahraman P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuştu.

Şehidimizin aziz naaşını bulmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında askerlerimiz metan gazına maruz kaldı, 5 kahraman askerimiz şehit oldu.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.

Kahraman Ordumuzun ve milletimizin başı sağolsun.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 6 Temmuz 2025’te 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 Kahraman Mehmetçiğimiz metan gazına maruz kalmıştır.

Mehmetçiklerimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş ancak maalesef 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

28 Mayıs 2022 tarihinde şehit edilen kahramanımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını ararken Şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, Aziz Milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin makamları âli olsun.

Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

Yüreğimiz yandı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşen 5 Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum.

Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.

Ülkemizin başı sağ olsun.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yürüttükleri arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 Mehmetçiğimiz hastanemize sevk edilmiş; 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştür.

Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Sağlık durumları iyi olan ve tedavileri hastanemizde devam eden Mehmetçiklerimize acil şifalar temenni ediyorum.

Başımız sağ olsun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde arama-tarama faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalan ve hastanede tedavi altındayken şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Gazdan etkilenen ve tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimize Rabbim’den acil şifalar temenni ediyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında maruz kaldıkları metan gazı dolayısıyla hastaneye kaldırılan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan beş kahraman mehmetçiğimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum.

Kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin başı sağolsun.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan beş kahramanımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

Pençe-Kilit Harekâtı’nda 2022’de şehit düşen P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un aziz naaşına ulaşmak için sürdürülen arama faaliyetleri sırasında, metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Milletçe yüreğimizi yakan bu elim olayda şehit düşen kahramanlarımızın kederli ailelerine sabır diliyorum.

Şehitlerimizin ruhu şâd, makamları âli olsun. Milletimizin başı sağ olsun.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

Pençe Kilit Harekât bölgesinden gelen haberle içimiz yandı. Başımız sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.