Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den erken seçim iddiasına sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda son günlerde sıkça gündeme gelen erken seçim tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşunun net olduğunu vurgulayarak, "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

PKK'ya çağrı: Silahlar Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim edilmeli

Bahçeli açıklamasında, terör örgütü PKK'ya ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, örgütün silah bırakması gerektiğini belirtti. Bahçeli, "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır. Bu aşamada PKK’nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir" dedi.

Can Atalay kararı ve Meclis’teki tartışma

Bahçeli, cezaevinde bulunan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin kararının Meclis’te okunmasına da sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası bilinen Can Atalay’la ilgili Anayasa Mahkemesi’nin kararının hüküm kısmını okutan CHP zihniyeti teamülleri ve İç Tüzüğü açıkça çiğnemiştir. Tekraren ifade etmek isterim ki, CHP’li Meclis Başkanvekili ve CHP’li Katip Üye derhal istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.