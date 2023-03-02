Son dakika Millet İttifakı'nın adayının açıklanacağı tarih belli oldu
Millet İttifakı'nın 'aday belirleme' toplantısı sona erdi. Altılı Masa'nın pazartesi günü yeniden toplanacağı bildirildi. Muhalefet liderleri, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği görüşmeye pazartesi günü devam edecek. Adayın ismi de bu toplantı sonrasında açıklanacak.
Altılı masa toplantısının ortak açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı, 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesi kullanıldı.
Altılı masanın, ikinci turdaki son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Yazılı açıklama yapıldı
Toplantı devam ederken, 6 partinin genel başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz
"Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz.
6 Mart Pazartesi günü açıklanacak
Genel başkanların, partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı, 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere, Saadet Partisinin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."
Saadet Partisinde 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantının, saat 14.00'te başlayacağı bildirildi.
Akşener kurmaylarını topluyor
İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener 22:30'da kurmaylarıyla görüşecek.