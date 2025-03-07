Son dakika: Mimar Ece Gürel neden öldü? Bakan Memişoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel'in ölüm sebebine ilişkin ilk resmi açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gürel'in ölüm sebebinin hipotermi olduğunu açıkladı.

Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili açıklamasında 'Allah rahmet eylesin. Gece 3'te Mimar Ece Hanımı kaybettik. Aşırı bir hipotermisi vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. Acı bir olay. Ailesine sabırlar diliyorum' dedi.

Ne olmuştu?

Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) kendisini bulmak için başlatılan kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde bulunabilmişti.

Gürel, kaybolan eşyalarının 2 kilometre ilerisinde bulunmuştu. Ormanlık alanda 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından aranan, Gürel saat 01.15'te sarp ormanlık alanda uyur halde bulunmuştu.

Sevinç kısa sürdü

Uyandırılan ve bilinci açık şekilde hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ece Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbinin durduğu ancak doktorların müdahalesinin ardından tekrar hayata döndürüldüğü ve entübe edildiği öğrenilmişti.

Bu gece saat 03.00 sıralarında hayatını kaybeden Gürel'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin hastanede yaptığı çalışmaların ardından, polis ekipleri nezaretinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirilmişti.

Cenaze, ailesine teslim edildi

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemelerin ardından Ece Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi. Gürel'in cenazesi Bağcılar'da ikindi namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.