Son dakika: Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bilgisine göre saat 20.46'da Muğla'nın 188 km açığında Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevre illerden de hissedilirken, depremin derinliği ise 7.37km olarak belirtildi.