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Son dakika: Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika deprem bilgisine göre Muğla açıklarında saat 20.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bir çok ilden de hissedildi.

Giray Topçular giray.topcular@dunya.com
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Son dakika: Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bilgisine göre saat 20.46'da Muğla'nın 188 km açığında Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevre illerden de hissedilirken, depremin derinliği ise 7.37km olarak belirtildi.

Son dakika: Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Resim : 1

 

Kaynak: HABER MERKEZİ