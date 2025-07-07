Son dakika: Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika deprem bilgisine göre Muğla açıklarında saat 20.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bir çok ilden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bilgisine göre saat 20.46'da Muğla'nın 188 km açığında Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevre illerden de hissedilirken, depremin derinliği ise 7.37km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 7, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [188.73 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-07-07
Saat:20:46:07 TSİ
Enlem:35.12889 N
Boylam:26.62972 E
Derinlik:7.37 km
Detay:https://t.co/AirM3o7R1v@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi