Son dakika: Narin Güran olayıyla ilgili kritik gelişme
Son dakika gelişmesi... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 8'inci günde sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır.