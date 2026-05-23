Son dakika... Özgür Özel: Uzlaşma yok, mutlak butlan kararını tanımıyoruz

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin 21 Mayıs'ta 'mutlak butlan' kararını duyurmasının bugün ilk kez basın mensuplarının karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu önemli açıklamalarda bulunurken, Özgür Özel'den de kritik mesajlar geldi.

110 vekilin oyuyla Grup Başkanı seçildi

Genel merkezde yapılan kapalı grup toplantısında CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in, toplantı sonrası yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

"İlk kapalı grup toplantısında hukuki gereklilik olarak arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden Grup Başkanlığı seçimi oldu. 110 vekil arkadaşımızın desteğiyle CHP Grup Başkanı seçildim. Bu CHP'nin meclis grubunda bir boşluk yaratılma ihtimaline karşı hamleydi.

Uzlaşma yok

Kurultay yapılana kadar haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım. "Biri grup başkanı biri de genel başkan" olacak diye yorumlar okuyorum, böyle bir uzlaşma yok. Bu butlan kararını asla tanımıyoruz.

40 gün içinde Kurultay'a gidilmeli

Herkesin istediği bir şey var o da kurultayın 40 gün gibi bir süre içerisinde toplanması ve partinin bu tartışmalardan çıkarak iktidar yürüyüşünü sürdürmesidir.

Bir an önce, zaman kaybetmeden kurultay kararı alınmalı. Kemal Bey ile bir görüşme yapacağız. Ben bir görevlendirme yaparım, 40 gün içinde CHP'yi kurultaya götürürüz ve bu kabus biter.

Kılıçdaroğlu ile görüşme

Dünkü telefon görüşmemizde kendisi 'en uygun' zamanda kurultay yapalım demişti, ben de en uygun zamanın 'en kısa' zaman olduğu görüşünü iletmiştim kendilerine. Kurultay kararı alınırsa büyük bir memnuniyetle yüz yüze de görüşürüm.

40 günde kurultaya gitmemesi halinde zaten bekleyecek değiliz. O bir adım atarsa bu hem partimiz için hem de kendisi için en doğru karar olacaktır. En kısa sürede kurultay yapacağını belirtmesi halinde elbette buraya gelişini herkes memnuniyetle karşılar ancak bu konudaki kanaatini önceden açık şekilde ifade etmelidir. Eğer 40 gün içinde kurultaya gidilmezse o zaman biz kurultaya gidilmesi için üzerimize düşeni yaparız."