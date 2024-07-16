SON DAKİKA: 'Ramazan Hoca' diye bilinen Ramazan Pişkin’i öldüren sanığa müebbet

İstanbul'un Fatih ilçesinde 31 Ocak'ta ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın Yeri’ isimli çay ocağında ‘Ramazan Hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin’i bıçaklayarak öldüren 24 yaşındaki Erkan Baykut’un yargılandığı davada bugün karar duruşması yapıldı.

Çağlayan adliyesindeki İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Erkan Baykut ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Ramazan Pişkin’in kardeşi Mehmet Pişkin de ‘müşteki’ olarak katıldı.

'Mason örgütü illuminati çetesiyle mücadele halindeyim'

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Baykut, "Pişmanım. Ramazan Pişkin’i ben Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Muradı denen şahıs beni 17 yaşımda uyuşturucuya bulaştırmıştı ve bana anlatılmayacak kötü şeyler yaptı. Ruhumu şeytana sattırmaya çalıştı. Mason örgütü illuminati çetesiyle mücadele halindeyim. Bundan dolayı psikolojim iyi değildir. Ailesine karşı mahcubum" dedi.

Daha sonra son sözü sorulan sanık, "Ramazan Pişkin’in masum bir insan olduğunun ben de farkındayım. İslam için mücadele eden bir insan olduğunun da farkındayım. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

Ağırlaştırılmış müebbet çıktı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Erkan Baykut’u ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi