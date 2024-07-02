Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı... Kabine'de değişiklik (2 yeni bakan atandı)
Son dakika haberi... Kamuoyunun gündeminde günlerdir konuşulan Kabine'deki değişiklik iddiaları Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla yanıt buldu. İstifasını duyuran Mehmet Özhaseki yerine Cumhurbaşkanı kararı ile Murat Kurum atandı. Görevi bırakacağı gündemde olan Fahrettin Koca yerine ise Sağlık Bakanı olarak Kemal Memişoğlu getirildi. Peki, Kemal Memişoğlu ve Murat Kurum kimdir?
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