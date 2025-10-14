Google Haberler

SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı! Sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları erişime açıldı. ÖSYM yaptığı son dakika duyurusunda "KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı" diye belirtti. Şimdi adaylar ÖSYM'ye akın ediyor. Sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız.

Akın Güler
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları için adaylar günlerdir bekleyiş içerisindeydi. ÖSYM sabırsız bekleyişe az önce son verdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KPSS-2025/5 yerleştirme sonuçları için tıklayınız

Kaynak: HABER MERKEZİ
