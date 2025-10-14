SON DAKİKA... Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı! Sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları erişime açıldı. ÖSYM yaptığı son dakika duyurusunda "KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı" diye belirtti. Şimdi adaylar ÖSYM'ye akın ediyor. Sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız.
Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçları için adaylar günlerdir bekleyiş içerisindeydi. ÖSYM sabırsız bekleyişe az önce son verdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.