Son Dakika: Serhat Akın’a silahlı saldırı! Serhat Akın’ın sağlık durumu nasıl, son durumu belli oldu

Dijital bir platformda yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Serhat Akın, Fenerbahçe - Union Saing-Gilloise maçı sonrası yaptıkları canlı yayının ardından silahlı saldırıya uğradı.

“Kadıköy'ün Boğası” lakaplı eski Fenerbahçe futbolcusu Serhat Akın, silahlı saldırı haberini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Akın yerde yatarken çektiği ve kanlar içindeki ayağını yansıtan bir fotoğrafa da paylaşımında yer verdi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Serhat Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Motosiklete binmiş yüzü maskeli iki saldırganın üç el ateş ettiği Serhat Akın, ayağından vuruldu ve hastaneye kaldırıldı.

Serhat Akın'ın sağlık durumu nasıl?

Serhat Akın’ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeyi Eski milli futbolcu ve Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı paylaştı.

Şanlı uğradığı silahlı saldırı sonrası ayağından yaralanan eski milli futbolcu Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şanlı, şunları söyledi:

* Tabii ki morali bozuk, yarın herhalde bir ameliyata alacaklar. Ben sadece durumdan dolayı yanında olmak istedim. Kardeşim o benim, beraber çok güzel şeyler yaşadık. Üzüntüler de yaşadık.

* Duyduğum anda hemen yanına geldim. Çok ciddi bir şey yok. Yarın büyük ihtimalle bir operasyon geçirecek. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem de sinirliyim. Biraz keyfi yerinde değil, morali de bozuk. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur.