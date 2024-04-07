Son dakika: Sigaraya peş peşe zam: Nisan 2024 güncel sigara fiyatları! En ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigara gruplarına peş peşe zamlar geldi. Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarının ardından Imperial Tobacco grubundaki sigalar da zamlandı.

Son sigara grubuna gelen zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X (Twitter) hesabından duyurdu. Dündar, “Son sigara grubuna da zam geldi. Böylece zam gelmeyen sigara grubu kalmadı” ifadelerini kullandı.

Böylece Imperial Tobacca grubundaki en ucuz sigara 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.

Zam süreci devam ederken, Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira olmuştu.

BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira olarak listelenmişti.

TT sigara grubundaki en pahalı sigara 62 TL, en ucuz sigara 50 lira olmuştu.

JTI grubu fiyatları 1 TL indirdi

Erol Dündar, dün JTI grubunun fiyat listesini ikinci kez revize ettiğini duyurmuştu. JTI grubu sigalarında 1 TL indirim yapılmıştı. Yeni fiyatlara göre sigara grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira olarak listelenmişti.