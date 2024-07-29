Son dakika: Silivri'de yangın... D-100 Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
Son dakika haberi... Silivri'de, otluk alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale edilirken D-100 karayolu Edirne istikameti, yangın nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
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Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Avrupa Otoyolu Kınalı Bağlantısı Edirne istikametinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
D-100 karayolu Edirne istikameti, tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.