Son dakika: Şırnak'taki görüntülere soruşturma başlatıldı

Eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen Melayê Cizîrî Sempozyumu’na katılmak üzere geçen cumartesi günü (29 Kasım) Türkiye'ye gelmişti. Barzani'nin korumalarının askerî üniforma ve uzun namlulu silahlarla çekilmiş görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

İçişleri Bakanlığı gelişen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili “koruma görüntülerinin” kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.