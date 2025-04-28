Son dakika: Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından yeni açıklama! 'Hayati tehlike arttı'

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e ilişkin doktorlarından yeni açıklama geldi. Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

• Nörolojik açıdan içinde bulunduğumuz tablo bozulmaya başladı. Başka bir aşamaya geldi. Beyinle ilgili refleksleri azaldı, ödem devam etmekte. Tüm bulgular hayati tehlikesinin arttığını ortaya koymakta.

• Son zamanlarda nörolojik problemler ön plana çıkmakta. Bu durum kırılma noktası oluşturuyor. Refleksler giderek azalmakta.

• Hem muayenenin hem yardımcı muayene ışığında nörolojik bulgularda kötüleşmeye işaret ediliyor. Bu hastadaki kötüleşmenin, beyne hava gitmesinin az olmasıyla beyin tutulumu olduğunu biliyoruz. Hastanın beyin ödemi var, beyin şişmiş durumda.

"Beyin ölümü bulguları yok"

• Zaman bildirmek mümkün değil. Çok temkinli iyimserlik içinde olmak gerekir. Beyin ölümü bulguları şu anda yok. Bunu ancak zaman içinde cevaplandırabiliriz. Bu ilerleme olmadı, kalp olarak da belli bir seviyeye geldik. ECMO desteğine muhtacız. Bu desteği kessek kalp vücuda yetecek seviyede değil.

• Nörolojik tablo akciğerleri etkiledi. Geçen hafta içinde bir kanamamız vardı o da durdu. Akciğerin etkilendi ama ECMO akciğerin, kalbin yerini tutuyor zaten. Bu hasta ile ilgili ne nörolojik, ne kalbi ne de akciğeri ile ilgili bir şey söyleyemeyiz.

• En çok korktuklarımızdan biri enfeksiyon. Şu an bir parametremiz yok, bir üreme yok. İlerisi ile ilgili bir şey söyleyemeyebiliriz ama yoğun olarak tedaviye devam ediyoruz. Uyutucu ilaç vermeyişimizin üzerinden 8 gün geçti. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz ilk andan itibaren.

'Hastamızın refleksleri azaldı' denmişti

Sırrı Süreyya Önder’in son durumuna ilişkin sabah hastaneden açıklama yapılmıştı. Yoğun bakımda uyutulan Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında sabah hastaneden açıklama yapılmıştı.

Açıklamada "Hastamız Sırrı Süreyya Önder, bugün hastanemizin yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde. ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca, Önder’in reflekslerinin azaldığı ve beyin ödeminin devam ettiği bildirildi. "Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz" denmişti.

Ne olmuştu?

15 Nisan akşamı hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder, hayati riski yüksek bir ameliyat geçirmişti. Önder, 112 acil ekipleri tarafından nabzı olmadan, entübe edilerek ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastaneye ulaştırılmıştı. Yaklaşık 10 dakika süren müdahale sonucunda spontan dolaşım sağlanmış ve ameliyat için yoğun bakıma alınmıştı.