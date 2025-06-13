Son dakika: Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem! (SON DEPREMLER LİSTESİ)
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10:26’da Sivas’ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 10.26'da kaydedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
13 Haziran son depremler listesi...
Saat 10:26 – 4.0 büyüklüğünde – 7.0 km derinlik – Gürün (Sivas)
Saat 09:47 – 3.1 büyüklüğünde – 6.99 km derinlik – Hilvan (Şanlıurfa)
Saat 09:37 – 1.0 büyüklüğünde – 7.0 km derinlik – Kulu (Konya)
Saat 09:02 – 1.1 büyüklüğünde – 6.89 km derinlik – Kulu (Konya)
Saat 08:57 – 1.6 büyüklüğünde – 7.42 km derinlik – Ulaş (Sivas)
Saat 08:32 – 1.2 büyüklüğünde – 7.0 km derinlik – Maden (Elazığ)
Saat 08:29 – 1.2 büyüklüğünde – 7.0 km derinlik – Merkez (Elazığ)
Saat 08:24 – 1.7 büyüklüğünde – 4.62 km derinlik – Kulu (Konya)
Saat 08:03 – 1.1 büyüklüğünde – 7.0 km derinlik – Çelikhan (Adıyaman)
Saat 07:37 – 1.7 büyüklüğünde – 8.14 km derinlik – Ege Denizi / Kuşadası Körfezi – Menderes (İzmir)
Saat 07:27 – 1.9 büyüklüğünde – 9.6 km derinlik – Simav (Kütahya)
Saat 07:14 – 2.9 büyüklüğünde – 7.03 km derinlik – Van Gölü / Gevaş (Van)
Saat 07:01 – 1.9 büyüklüğünde – 9.56 km derinlik – Sivrice (Elazığ)
Saat 06:35 – 1.4 büyüklüğünde – 9.28 km derinlik – Yeşilyurt (Malatya)
Saat 05:30 – 0.9 büyüklüğünde – 6.04 km derinlik – Pütürge (Malatya)