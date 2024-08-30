Son dakika: Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'na gece yarısı tahliye

Son Dakika Haberi: İzmir'de bir sokak röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve halkı kin ve düşmanlığı teşvik suçlamalarıyla tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'tan bu yana İzmir Şakran Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu..



Tutuklanması kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açan Dilruba Kayserilioğlu, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Avukat Hüseyin Yılmaz müvekkiline kamu davası açıldığını ve 3 Eylül’e duruşma günü verildiğini duyurmuştu.

İtiraz üzerine mahkeme Dilruba’nın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış, yurtdışı yasağı getirmişti. Ancak genç kadın kendisine yöneltilen diğer suçtan tutuklu bulunuyordu.

Gece yarısı tahliye

Dilruba’nın annesi Aysel Kayserilioğlu, “Dün akşam saatlerinde tahliye edilmiş kızım. Ama ne benim ne de avukatının bundan haberi yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi. Avukatlarıyla görüştük. Bu konuda da bir suç duyurumuz olacak” dedi.

Özgür Özel ziyaret etmişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün 3 Eylül'de hakim karşısına çıkması beklenen Dilruba'yı Aliağa Cezaevi'nde ziyaret etmişti.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Özel, Dilruba’nın ne söylediğinin farkında olduğunu belirterek şöyle devam etti:

* Özgürlüğüne kavuştuğunda kendi ağzından verdiği röportajda ne kastettiğini, etmediğini, gerçek düşüncelerini paylaşacak. Bu vakitten sonra içeride geçirdiği her dakika hukuksuzluk, biz 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ediyoruz, kendisi de ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Dilruba Kayserilioğlu'nun "tutuksuz yargılanması gerektiğini" ifade etmişti