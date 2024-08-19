Son Dakika: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında tahliye kararı

Son Dakika... Mahkeme, sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Dilan Polat'ın tahliye edildiği bildirildi.

Engin Polat'ın annesi Şükran Polat tahliye haberini sosyal medya hesabından "Şükürler olsun" sözleriyle paylaştı.

Engin Polat'ın tutukluluk halinin devam edeceği öğrenildi.

Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler, 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi', 'Vergi Usul Kanunu' ile 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi' kanunlarına muhalefetle suçlanıyor.

Çiftin milyonlarca liralık kara para trafiğini yönettikleri iddia ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ın toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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