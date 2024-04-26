SON DAKİKA: Taksim bombacısı Ahlam Albashır'ın cezası belli oldu

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde turistlerin en uğrak noktalarından tarihi İstiklal Caddesi, 13 Kasım 2022'de kanlı bir terör saldırısına sahne olmuştu.

Türkiye'yi ve dünyayı dehşet içinde bırakan saldırı terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla gerçekleştirilmişti. Suriye vatandaşı Ahlam Albashır'ın bombalı paketle gerçekleştirdiği saldırıda altı kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı.



İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Böylece saldırı sonrası yakalanan sanık Ahlam Albashir'ın cezası belli oldu. Mahkeme, sanık Albashır’ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.